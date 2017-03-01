Casper, oyun dizüstü bilgisayar serisi Excalibur ailesi içerisine yeni bir üye daha dahil etti. Güçlü oyun performansı vadeden ve sanal gerçeklik oyunlarına da destek veren Casper Excalibur G805, 17.3 inçlik Full HD çözünürlüklü yansıma yapmayan IPS LED panel ekrana sahip. Turbo boost teknolojisiyle ihtiyaç duyulduğu anda hızını 2,6 GHz’den 3,5 GHz’e artıran Intel Core i7-6700HQ işlemcisinden ve 32 GB 2.133 Mhz DDR4 RAM belleğinden gücünü alan oyun canavarı, 6 GB 192 bitlik Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı ile önceki modelden yaklaşık 2 kat daha fazla performans sunuyor.

Ayrıca yeni ekran kartında yer alan Ansel teknolojisi desteği ile de oyunlarda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşılabiliyor. 512 GB M2 SSD + 1 TB HDD depolama alanına sahip olan dizüstü bilgisayar, CPU ve GPU ısıları artmaya başladığında kırmızıya dönüşen aydınlatmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca özel tasarım gaming klavye ve touchpadi de aydınlatmalı olarak geliyor.

Dayanıklı ve şık bir metal gövdesi içerisinde yer alan çift turbo fan ile birlikte de oluşabilecek ısıyı minimum düzeye çeken bilgisayar, 3,4 kg ağırlığıyla birlikte Windows 10 Home işletim sistemiyle geliyor.

Fiyat konusunda da; 1 TB HDD + 512 GB SSD ve 32 GB RAM bellekli modeli 7.499 TL’den, 1 TB HDD + 256 GB SSD ve 16 GB RAM bellekli modeli de 6.649 TL’den satılıyor.