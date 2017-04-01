Casper, çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1′in duyurusunu gerçekleştirdi. Akıllı telefon, “bokeh” olarak adlandırılan özelliği ile fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırmaya imkan tanıyor. Arka tarafında bulunan kameralar 13 ve 5 MP’lik akıllı telefonun ön tarafında da 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Bunların dışında 5,5 inçlik Full HD IPS ekranının yanında 2.0 GHz’lik sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan Casper VIA F1, microSD kart desteği ile artırılabilen 64 GB dahili hafıza ve 3.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Parmak izi okuyucu desteğini de sunan akıllı telefon, bu aydan itibaren yaklaşık 1.899 TL‘den tüm Casper noktalarında satışa çıkıyor.