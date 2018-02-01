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Casio, Sınırlı Sayılı Yeni Akıllı Saatini Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:10 - Tarih: 08 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Casio WSD-F20-WECasio, WSD-F20 modeliyle aynı özelliklere sahip olan ancak bazı farklılıklarıyla sınırlı sayıda ürettiği yeni Android Wear 2.0‘lı akıllı saatini duyurdu. Casio WSD-F20-WE adını taşıyan akıllı saat, florit beyaz denilen bir renk ile kristal görünüme sahip. Önümüzdeki ayın sonunda 1.500 adetlik stoğu ile satışa çıkacak olan ve 1,32 inçlik 320 x 320 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekran, GPS ve çevrimdışı harita desteği bulunan akıllı saat, Bluetooth 4.1 desteği ve aktivite takibi gibi özelliklere de sahip.

Casio WSD-F20-WE Akıllı Saat

Bir günlük normal kullanımının yanı sıra GPS kullanılıyorken 18 saate kadar kullanım süresi sunan Casio WSD-F20-WE, MIL-STD-810G sertifikası ile dayanıklılığını kanıtlıyor.

Mevcut model yurt dışı piyasasında yaklaşık 500 dolarlık fiyata sahip olduğundan, sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modelin ise daha yüksek fiyattan satışa çıkması bekleniyor.

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