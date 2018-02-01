Casio, Sınırlı Sayılı Yeni Akıllı Saatini Duyurdu

Casio, WSD-F20 modeliyle aynı özelliklere sahip olan ancak bazı farklılıklarıyla sınırlı sayıda ürettiği yeni Android Wear 2.0‘lı akıllı saatini duyurdu. Casio WSD-F20-WE adını taşıyan akıllı saat, florit beyaz denilen bir renk ile kristal görünüme sahip. Önümüzdeki ayın sonunda 1.500 adetlik stoğu ile satışa çıkacak olan ve 1,32 inçlik 320 x 320 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekran, GPS ve çevrimdışı harita desteği bulunan akıllı saat, Bluetooth 4.1 desteği ve aktivite takibi gibi özelliklere de sahip.

Bir günlük normal kullanımının yanı sıra GPS kullanılıyorken 18 saate kadar kullanım süresi sunan Casio WSD-F20-WE, MIL-STD-810G sertifikası ile dayanıklılığını kanıtlıyor.

Mevcut model yurt dışı piyasasında yaklaşık 500 dolarlık fiyata sahip olduğundan, sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modelin ise daha yüksek fiyattan satışa çıkması bekleniyor.