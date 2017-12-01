Canon, Dünyanın En Küçük ve En Hafif Projektörünü Tanıttı: XEED 4K600Z

Canon, XEED ailesine dünyanın en küçük ve en hafif unvanlı yeni bir üye ekledi. 4K (4096 x 2400 piksel) çözünürlük ve 6.000 lümen parlaklık desteği ile dikkatleri üzerine çeken Canon XEED 4K600Z, profesyonel ortamlar için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 559 x 201 x 624 mm kompakt boyutları ile lens dahil sadece 26 kg olan projektör; 1.34-2.35:1 yansıtma oranı, Wi-Fi desteği, 40 bin saat lamba ömrü, 360 derece yönlendirme ve 4000:1 doğal kontrast oranı ile boy gösteriyor.

Lazer teknolojisine sahip olan ve geniş renk gamı bulunan Canon XEED 4K600Z, mükemmel ve pürüzsüz görüntüler için 4K LCOS teknolojisini kullanıyor. Projektörün satış fiyatı ise henüz belli değil.