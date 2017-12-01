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Canon, Dünyanın En Küçük ve En Hafif Projektörünü Tanıttı: XEED 4K600Z

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:17 - Tarih: 19 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Canon, Dünyanın En Küçük ve En Hafif Projektörünü Tanıttı: XEED 4K600ZCanon, XEED ailesine dünyanın en küçük ve en hafif unvanlı yeni bir üye ekledi. 4K (4096 x 2400 piksel) çözünürlük ve 6.000 lümen parlaklık desteği ile dikkatleri üzerine çeken Canon XEED 4K600Z, profesyonel ortamlar için ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 559 x 201 x 624 mm kompakt boyutları ile lens dahil sadece 26 kg olan projektör; 1.34-2.35:1 yansıtma oranı, Wi-Fi desteği, 40 bin saat lamba ömrü, 360 derece yönlendirme ve 4000:1 doğal kontrast oranı ile boy gösteriyor.

Canon, Dünyanın En Küçük ve En Hafif Projektörünü Tanıttı: XEED 4K600Z

Lazer teknolojisine sahip olan ve geniş renk gamı bulunan Canon XEED 4K600Z, mükemmel ve pürüzsüz görüntüler için 4K LCOS teknolojisini kullanıyor. Projektörün satış fiyatı ise henüz belli değil.

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