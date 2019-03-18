Dünyada eşi benzeri olmayan ve Çanakkale’yi kızıla boyayan savaş günüydü 18 Mart 1915. Bir millet için canlarını hiç düşünmeden feda eden ve küçük bedenlerine karşılık koca yürekleriyle tarihe sığmayan Mehmetçikler, bugün hatırlandığı gibi her 18 Mart gününde de hatırlanacak.

Mehmet Akif’inde dediği gibi; Sen ki a’sara gömülsen, taşacaksın.. Heyhat!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..

Teknobeyin olarak Çanakkale Zaferi‘nin 104. yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz…