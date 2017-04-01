Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından dağıtımı üstlenilen Call of Duty: WWII, geçtiğimiz nisan ayında duyurusunu gerçekleştirmişti. Görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunan oyun, dünyanın dört bir yanından ilgi gösteren katılımcılar ile kapalı beta testi çalışmalarına devam ediyor. PlayStation 4 platformu üzerinden gerçekleştirilen kapalı beta testiyle birlikte görsel karşılaştırma videosu da yayınlandı. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro versiyonlarının karşı karşıya getirildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…