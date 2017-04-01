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Call of Duty: WWII’nin PS4 ve PS4 Pro Grafik Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:02 - Tarih: 28 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Call of Duty: WWIInin PS4 ve PS4 Pro Grafik Karşılaştırması (Video)Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından dağıtımı üstlenilen Call of Duty: WWII, geçtiğimiz nisan ayında duyurusunu gerçekleştirmişti. Görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunan oyun, dünyanın dört bir yanından ilgi gösteren katılımcılar ile kapalı beta testi çalışmalarına devam ediyor. PlayStation 4 platformu üzerinden gerçekleştirilen kapalı beta testiyle birlikte görsel karşılaştırma videosu da yayınlandı. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro versiyonlarının karşı karşıya getirildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Call of Duty: WWIInin PS4 ve PS4 Pro Grafik Karşılaştırması (Video)

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