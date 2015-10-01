Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.266 yazıda 7.761 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Call of Duty: WWII PC Beta Tarihi ve Minimum Sistem Gereksinimi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:06 - Tarih: 15 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Call of Duty: WWII PC Beta Tarihi ve Minimum Sistem GereksinimiActivision ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII için PC beta tarihi açıklandı ve minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre oyunun PC betasının başlama tarihi 29 Eylül 2017 olacak ve 2 Ekim 2017 tarihinde de sona erecek. Ayrıca geliştiricisi tarafından açıklanan minimum sistem gereksinimlerinin de sadece beta sürümü için olduğunu belirtelim. Call of Duty: WWII, 3 Kasım 2017‘de PS4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak.

Call of Duty: WWII PC Beta Tarihi ve Minimum Sistem Gereksinimi

Call of Duty: WWII PC Beta Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3 3225 ya da eşdeğer
RAM: 8 GB
HDD: 25 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 – 2 GB / AMD Radeon HD 7850 – 2GB ya da daha iyisi
DirectX: V11.0 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri