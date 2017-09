Activision ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII için PC beta tarihi açıklandı ve minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre oyunun PC betasının başlama tarihi 29 Eylül 2017 olacak ve 2 Ekim 2017 tarihinde de sona erecek. Ayrıca geliştiricisi tarafından açıklanan minimum sistem gereksinimlerinin de sadece beta sürümü için olduğunu belirtelim. Call of Duty: WWII, 3 Kasım 2017‘de PS4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak.

Call of Duty: WWII PC Beta Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 3225 ya da eşdeğer

RAM: 8 GB

HDD: 25 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 – 2 GB / AMD Radeon HD 7850 – 2GB ya da daha iyisi

DirectX: V11.0 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri