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Call of Duty: WWII için İlk Otuz Altı Dakika Paylaşıldı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:57 - Tarih: 03 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Call of Duty: WWII için İlk Otuz Altı Dakika Paylaşıldı (Video)Resmi olarak bugün itibarıyla PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: WWII için ilk 36 dakikasının yer aldığı oynanış videosu geldi. Oyunun yeni paylaşılan oynanış videosu, geçtiğimiz ay düzenlenen inceleme etkinliğinde kaydedilmiş olsa da, Activision’ın yaptığı ambargo nedeniyle daha yeni paylaşıldı. İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa sahnesinde kendimizi bulacağımız ve etkileyici atmosferi ile oldukça başarılı görülen oyunun paylaşılan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Call of Duty: WWII için İlk Otuz Altı Dakika Paylaşıldı (Video)

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