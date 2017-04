Merakla beklenen Call of Duty: WWII, nihayet resmi olarak duyuruldu ve oyunun ilk fragmanı paylaşıldı. 2.5 yıllık bir araştırma sonucu ortaya çıkarılan oyunun daha gerçekçi ve sağlam tarihi bilgilerle geleceği düşünülüyor. Görsel açıdan da etkileyici görünen oyunun, oyun içi görüntülerini merakla bekliyoruz. 3 Kasım 2017‘de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını yapacak olan Call of Duty WWII için yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.