Bütçe Dostu Honor 20 Lite Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Honor, Honor 20 Pro ve Honor 20 model akıllı telefonlarına ek olarak bütçe dostu Honor 20 Lite modelini de duyurdu. 6,21 inçlik FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü Kirin 710 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. Ayrıca telefonun depolama alanı 128 GB, bataryası da 3.400 mAh. Akıllı telefonun kamera tarafına baktığımızda da arka tarafında bizleri üçlü kamera kurulumu karşılıyor.

Honor 20 Lite Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Ön tarafında 32 MP kamera bulunan Honor 20 Lite, arka tarafında ise 2 MP derinlik + 24 MP F/1.8 diyaframlı ana + 8 MP f/2.4 diyaframlı ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kurulumla karşımıza çıkıyor. Ayrıca parmak izi sensörü de telefonun arka tarafında konumlandırılmış.

Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan model, göz alıcı renk seçenekleriyle birlikte 299 euro Avrupa satış fiyatı etiketine sahip. Akıllı telefonun ülkemizde de satılması bekleniyor.