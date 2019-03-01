Bulut Oyun Servisi Google Stadia Duyuruldu (Video)

Spotify, Apple Music ve Netflix gibi müzik ve video yayın servisleri yaygın bir şekilde kullanılırken, bulut tabanlı çevrimiçi oyun servisi de uzun zamandır bekleniyordu. Game Developer Conference 2019 etkinliğinde de Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia tanıtıldı. Diğer konsollara benzer kendi kontrolcüsü ile daha iyi bir oyun deneyiminin yanı sıra istediğiniz yerden telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden Google Stadia’ya bağlanarak oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Google Stadia Tanıtıldı

4K 60 FPS‘ye kadar görüntü kalitesi sunan oyun platformu için yüksek performanslı donanıma ihtiyaç duymadan sadece güçlü internet bağlantısı ile oyun keyfini yaşayabilirsiniz. Görüntü kalitesinin de ileride 8K 120 FPS’ye çıkaraklarını duyurdular.

PS 4 Pro’nun 4.2 teraflop, Xbox One X’in 6 teraflop gücündeki GPU grafik kartına karşılık Google Stadia, 10.7 teraflop gücünde özel bir GPU grafik kartına sahip. Buna ek de sunucularda 2.7 GHz hızında işlemci ve 16 GB RAM bulunuyor.

2019 yılı içerisinde sunulacak servisin net tarihi ise henüz verilmedi.

Google Stadia Tanıtım Videosu