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Bugün LinkedIn Hesabınızı Oluşturmayı Unutmayın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:13 - Tarih: 04 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Bugün LinkedIn Hesabınızı Oluşturmayı UnutmayınGünümüzde iş hayatında önemli bir kariyer hedefleyen birçok kişi LinkedIn‘de yer alıyor. Dolayısı ile siz de bugün kendinize bir profil oluşturmayı düşünün. Profilinize bir fotoğraf yükleyin ve yeteneklerinizi sıralayın. Ayrıca güçlü bir şifre belirleyerek, güvenliğinizi artırın. Artık birçok CEO ve iş arayan insan LinkedIn profili oluşturmayı da ihmâl etmiyor. Dolayısı ile siz de profesyonel dünyadaki birçok insan ile yakınlık kurabilmek istiyorsanız, ücretsiz olarak hesabınızı bugün oluşturun.

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