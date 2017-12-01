Günümüzde iş hayatında önemli bir kariyer hedefleyen birçok kişi LinkedIn‘de yer alıyor. Dolayısı ile siz de bugün kendinize bir profil oluşturmayı düşünün. Profilinize bir fotoğraf yükleyin ve yeteneklerinizi sıralayın. Ayrıca güçlü bir şifre belirleyerek, güvenliğinizi artırın. Artık birçok CEO ve iş arayan insan LinkedIn profili oluşturmayı da ihmâl etmiyor. Dolayısı ile siz de profesyonel dünyadaki birçok insan ile yakınlık kurabilmek istiyorsanız, ücretsiz olarak hesabınızı bugün oluşturun.
Bugün LinkedIn Hesabınızı Oluşturmayı Unutmayın
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:13 - Tarih: 04 Nisan 2018 - Yorum: 0
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