3 milyon doları aşan fiyatıyla ve 1.500 beygir gücü ile dikkat çeken Bugatti Chiron, dünya hız rekorunu kırmayı başardı. Önceki denemesinde 0-400 km/s hızlanmasını 32,6 saniyede ve tekrar durmasını da 9,36 saniyede tamamlamış olup, 41,96 saniyede 3,1 km mesafe içerisinde bir dünya rekoru kırmıştı.

Bugatti Chiron'dan Nefes Kesen Hız Rekoru (Video)

Şimdi ki yeni denemesinde de Bugatti Chiron, 490.484 km/s hıza ulaşarak dikkatleri üzerine çekti

Almanya'da test pistinde yapılan denemede aracı yarış pilotu Andy Wallace kullanıyorken, en büyük engelin lastikler olduğu belirtiliyor. Gelecekte daha yüksek hızlara çıkacağı da düşünülüyor.

Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Bugatti Chiron Hız Rekoru Video İzle