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Bu Chrome Eklentisi ile Videolara Odaklanmak Daha Kolay

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:54 - Tarih: 15 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Bu Chrome Eklentisi ile Videolara Odaklanmak Daha KolayGoogle Chrome için birçok uzantı (eklenti) mevcut. Ancak bazı eklentiler kesinlikle hayat kurtarıcı oluyor. Yani bizlerin işine çok yarayan eklentiler de yok değil. Bu eklentilerden biri de “Turn Off the Lights” olsa gerek… İlgili eklenti sayesinde video izlerken, sadece videoya odaklanıyorsunuz ve diğer yerler karanlık olacaktır. Yani sinema havası veren eklenti ile videoları daha rahat ve keyif alarak izleyebiliyorsunuz. Hem de tabii ki ücretsiz. Aşağıdaki bağlantı ile eklentiye ulaşabilirsiniz.

Adres: Turn Off the Lights

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