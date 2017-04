Ses odaklı ürünleri ile tanınan Bose, 360 derecelik taşınabilir yeni hoparlörlerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Revolve ve Revolve Plus olarak adlandırılan hopalörler, açık hava koşulları da dahil her yerde en iyi müzik deneyimi isteyenler için geliyor. Tek parça alüminyumdan üretilen hoparlörlerden Revolve 15 santimetre uzunluğa, 8 santimetre genişliğe ve 680 gram ağırlığa sahipken, Revolve Plus ise 18 santimetre uzunluğa, 10 santimetre genişliğe ve 900 gram ağırlık ile boy gösteriyor. Ayrıca Revolve 12 saat boyunca kesintisiz müzik deneyimi sunarken, Revolve Plus ise tam 16 saatlik kullanım süresi vadediyor.

Boyutlarına rağmen yüksek ses seviyelerine ulaşabildiği belirtilen hoparlörler, IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Son olarak siyah ve gri renk seçeneklerine sahip olan hoparlörlerden Revolve 200 dolar, Revolve Plus ise yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.