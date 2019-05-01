Gearbox Software tarafından geliştirilen ve yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Borderlands 3 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Düzenlenen canlı yayın ile ortaya çıkan oynanış videosu 3 saati aşıyor. Birçok kişiselleştirme seçeneğine sahip dört Vault Hunter'dan birini seçerek oynayacağınız Borderlands 3 PlayStation 4, Xbox One ve PC için 13 Eylül'de çıkışını yapacak. Paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Borderlands 3 için 3 Saatlik Oynanış Videosu
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 02 Mayıs 2019 - Yorum: 0
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