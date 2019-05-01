Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Borderlands 3 için 3 Saatlik Oynanış Videosu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 02 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Borderlands 3 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Düzenlenen canlı yayın ile ortaya çıkan oynanış videosu 3 saati aşıyor. Birçok kişiselleştirme seçeneğine sahip dört Vault Hunter'dan birini seçerek oynayacağınız Borderlands 3 PlayStation 4, Xbox One ve PC için 13 Eylül'de çıkışını yapacak. Paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Borderlands 3 Oynanış Videosu İzle

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri