Borderlands 3 için 3 Saatlik Oynanış Videosu

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve yayıncılığını 2K Games'in üstlendiği Borderlands 3 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Düzenlenen canlı yayın ile ortaya çıkan oynanış videosu 3 saati aşıyor. Birçok kişiselleştirme seçeneğine sahip dört Vault Hunter'dan birini seçerek oynayacağınız Borderlands 3 PlayStation 4, Xbox One ve PC için 13 Eylül'de çıkışını yapacak. Paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Borderlands 3 Oynanış Videosu İzle