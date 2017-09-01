Blogger’ın İçerik Politikası Nedir? Okuyup, Öğrenelim

Blogger gerçekten de ücretsiz bir servis olmasına rağmen harikulade işlevselliğe sahip. Ne de olsa Google‘ın bir servisi, bu doğal diyebiliriz. Ancak her ücretsiz servis üzerinde olabileceği gibi, bazı kurallar bulunmaktadır: İçerik Politikası. Bu zamana kadar hiç Blogger’ın içerik politikası ile ilgili yönergeleri okudunuz mu? Blogunuzun kapanmaması ve sağlıklı olarak yayın hayatına devam edebilmesi için, buraya tıklayarak Blogger’ın içerik politikasını okumanızı, anlamanızı tavsiye ediyoruz.