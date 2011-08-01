Blogger Dersleri kapsamında sizlerle birçok eklenti ve ipuçları paylaşıyoruz. Blogger hızlandırma konusunda, Türkiye'de ilk bizim paylaştığımız eklentiler de mevcut. Konumuza dönecek olursak, Blogger'ın yeni nesil temalarında olmasa da, eski temalarda, otomatik olarak head içerisine eklenen "authorization.css" adlı bir dosya mevcut. Bu dosyanın işlevi ise, birtakım ögeleri gizlemek için, yönetici yetkilerini belirlemektir. Pek de kullanıldığı söylenemez.

Ancak bakıldığında, dosyanın kaynak kodlarının boş olduğu görülebilir. Fakat buna rağmen, sayfa yüklenmesini yavaşlatan bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu kodun yüklenmesini engellemek için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu şekilde tarayıcı ilgili kodu indirmeyeceği için, Blogger siteniz de bir tık daha hızlanacaktır. Kesinlikle faydasını göreceksiniz ve herhangi bir problem de çıkmayacaktır. Endişeniz olmasın.

AYRICA: Blogger için Benzeri Olmayan & Gelişmiş Devamını Oku Eklentisi

Blogger'ı "Bir Tık" Daha Hızlandırmak Mümkün

1) Öncelikle temanızda aşağıdaki kodu bulunuz.

</head>

2) Yukarıdaki kodu, aşağıdaki kod ile değiştiriniz.

<!--</head>--></head>

SONUÇ: İşlemleri tamamladıktan sonra, temanızı kaydedin ve sayfa kaynağınıza göz attığınız zaman da, ilgili kodun yeşil renge döndüğünü göreceksiniz. Yani hiçbir şekilde ilgili kod yüklenmeyeceği için, sayfa açılış hızı, özellikle ana sayfanız, daha sağlıklı bir düzeye gelecektir.