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Blogger’daki Yetişkin İçerik Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:05 - Tarih: 09 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Blogger'daki Yetişkin İçerik Nedir? Ne İşe Yarar?Blogger, Google’a ait bir servis olduğu için ister istemez belirli bir kurallara sahiptir. Bu yüzden Blogger’ın “İçerik Politikası” sayfasını tamamen okumanızda fayda var. Konumuza da dönecek olursak, Blogger‘da Ayarlar sekmesinde yetişkinlere özel içerik şeklinde bir seçeneği fark etmiş olmalısınız. Eğer blogunuzda yetişkinlere özel içerik barındırıyor iseniz, bu seçeneği Evet olarak işaretlemenizde fayda var. Böylelikle blogunuzun kapanmasına da engel olursunuz. Çünkü Google bu tip şeylere izin vermemektedir. Ayarlar > Diğer sekmesine tıklayın ve en alta doğru ilerleyin, ilgili seçeneği göreceksiniz. Akabinde ilgili seçeneği Evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu.

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Blogger’daki Yetişkin İçerik Nedir? Ne İşe Yarar?

Blogger'daki Yetişkin İçerik Nedir? Ne İşe Yarar?

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