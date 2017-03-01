Bu zamana kadar Blogger için birçok sosyal paylaşım butonu eklentisi paylaşmış olabiliriz. Hepsi birbirinden farklı ve güzel olabilir. Ancak şu var ki, dilerseniz Blogger’da varsayılan olarak yer alan sosyal paylaşım butonları da var. Yani eklenti kullanmadan, direkt yazınızın altına sosyal paylaşım butonları ekleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Kullanmayı düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger için Wikipedia gibi “İçindekiler” Kutusu Yapımı

Blogger’da Yazı Altına Sosyal Paylaşım Butonları Eklemek

Öncelikle hesabınızda oturum açın.

Yerleşim sekmesine tıklayın.

Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.

Paylaşım Düğmelerini Göster kutucuğunu onaylayın.

Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki CSS kodu ile de ilgili özelliği özelleştirebilirsiniz.