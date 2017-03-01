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Blogger’daki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:32 - Tarih: 03 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerdaki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive EdelimBu zamana kadar Blogger için birçok sosyal paylaşım butonu eklentisi paylaşmış olabiliriz. Hepsi birbirinden farklı ve güzel olabilir. Ancak şu var ki, dilerseniz Blogger’da varsayılan olarak yer alan sosyal paylaşım butonları da var. Yani eklenti kullanmadan, direkt yazınızın altına sosyal paylaşım butonları ekleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Kullanmayı düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger için Wikipedia gibi “İçindekiler” Kutusu Yapımı

Blogger’da Yazı Altına Sosyal Paylaşım Butonları Eklemek

  • Öncelikle hesabınızda oturum açın.
  • Yerleşim sekmesine tıklayın.

Bloggerdaki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

  • Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.

Bloggerdaki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

  • Paylaşım Düğmelerini Göster kutucuğunu onaylayın.

Bloggerdaki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki CSS kodu ile de ilgili özelliği özelleştirebilirsiniz.

.post-share-buttons {margin-top:10px;margin-bottom:10px}

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