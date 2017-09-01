Blogger’daki Kişisel Profilinizi Düzenlemeyi Unutmayın

Google‘ın ücretsiz blog servisi olan Blogger, ücretsiz olmasına rağmen kesinlikle alanında lider bir plâtform. Ayrıca bir Blogger kullanıcısı olarak biliyor olmalısınız; Blogger bizlere kişisel profil imkânı sunmakta olup, dilerseniz bu profilinize kişisel özelliklerinizi ve bağlantılarınızı, bloglarınızı ekleyebiliyorsunuz. Dolayısı ile insanların hakkınızda daha çok fikir sahibi olabilmesi için Blogger profilinizi güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Elbette bloglarınızın bağlantılarını da profilinize ekleyebilirsiniz. Blogger profilinizi hemen bugün düzenlemek için buraya tıklamanız yeterli olacaktır. Dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.