Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.022 yazıda 7.596 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’daki İletişim Formunun Görünümünü Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:43 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerdaki İletişim Formunun Görünümünü DeğiştirelimBildiğiniz gibi Blogger‘da İletişim adlı bir gadget bulunuyor. Böylelikle ziyaretçileriniz sizlerle iletişime geçebilmektedir. Ancak bu gadget standart bir görünüme sahip olup, dilerseniz iletişim formunu biraz CSS kodu ile yeniden biçimlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken öncelikle iletişim formu gadget’ını aktive etmek olup, ardından temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz. Dilerseniz ilgili kodları kendinize göre güncelleyerek yeniden stil değişikliği yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Son Yazı Eklentisi

/* Contact Form Container */
.contact-form-widget {
width: 500px;
max-width: 100%;
margin: 0 auto;
padding: 10px;
background: #F8F8F8;
color: #000;
border: 1px solid #C1C1C1;
box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25);
border-radius: 10px;
}
/* Fields and submit button */
.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message {
width: 100%;
max-width: 100%;
margin-bottom: 10px;
}
/* Submit button style */
.contact-form-button-submit {
border-color: #C1C1C1;
background: #E3E3E3;
color: #585858;
width: 20%;
max-width: 20%;
margin-bottom: 10px;
}
/* Submit button on mouseover */
.contact-form-button-submit:hover{
background: #4C8EF9;
color: #ffffff;
border: 1px solid #FAFAFA;
}

Örnek Görünüm

Bloggerdaki İletişim Formunun Görünümünü Değiştirelim

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri