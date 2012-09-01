Bildiğiniz gibi Blogger‘da İletişim adlı bir gadget bulunuyor. Böylelikle ziyaretçileriniz sizlerle iletişime geçebilmektedir. Ancak bu gadget standart bir görünüme sahip olup, dilerseniz iletişim formunu biraz CSS kodu ile yeniden biçimlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken öncelikle iletişim formu gadget’ını aktive etmek olup, ardından temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz. Dilerseniz ilgili kodları kendinize göre güncelleyerek yeniden stil değişikliği yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Son Yazı Eklentisi

/* Contact Form Container */

.contact-form-widget {

width: 500px;

max-width: 100%;

margin: 0 auto;

padding: 10px;

background: #F8F8F8;

color: #000;

border: 1px solid #C1C1C1;

box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25);

border-radius: 10px;

}

/* Fields and submit button */

.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message {

width: 100%;

max-width: 100%;

margin-bottom: 10px;

}

/* Submit button style */

.contact-form-button-submit {

border-color: #C1C1C1;

background: #E3E3E3;

color: #585858;

width: 20%;

max-width: 20%;

margin-bottom: 10px;

}

/* Submit button on mouseover */

.contact-form-button-submit:hover{

background: #4C8EF9;

color: #ffffff;

border: 1px solid #FAFAFA;

}



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