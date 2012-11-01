Birçok kişi Blogger‘ın sürekli olarak güncellenmediğini düşünebilir. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Çünkü Google, düzenli aralıklarla ilgili servisini güncelliyor ve kalıcı yenilikler getiriyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde tasarımı yenilenen servise, bir de özel karakterler adlı yepyeni bir özellik geldi. Birçok kişi de fark etmiş olmalı. Bundan sonra blogunuza dilediğiniz gibi özel karakter ekleyebiliyorsunuz. Bunun için ise “Özel karakterler ekleyin” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Kullanılan Dil Nasıl Değiştirilir?

Blogger’da Artık Özel Karakterler de Kullanabilirsiniz

Blogger’daki güncel yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz?