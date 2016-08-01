Blogger‘daki yorum formu uzun senelerdir aynı yapıya sahip. Ancak Blogger yorum formuna ait bölümü dilediğimiz gibi biçimlendirmemiz veya farklı içerikler eklememiz mümkündür. Örneğin, yorum formunun üzerinde yer alan “Hiç yorum yok:” adlı metni dilerseniz kaldırabilirsiniz. Bunun için bir sebep olmasına gerek bulunmamakta olup, yalnızca dilediğiniz için bu işlemi yapabilirsiniz. Aşağıdaki kodu temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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