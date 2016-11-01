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Blogger’da “Yükleniyor Efekti” Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 14 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yükleniyor Efekti Nasıl Yapılır?Blogger için farklı ve bir o kadar da orijinal içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bazı web sitelerinde, sayfalar yüklenir iken “yükleniyor (loading)” benzeri bir sayfa daha açılır. Aslında ne kadar gerekli olduğu tartışılır, ancak farklılık açısından bu yönde kullanım sağlanabilmektedir. Dilerseniz bu işlemi Blogger‘da yapabiliriz. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda blogunuz için yükleniyor efekti adlı eklentinin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Rastgele Yazılar Eklentisi

Blogger için Yükleniyor Efekti Eklentisi

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<style type='text/css'>
#loading{
position: fixed!important;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 9999;
background:#000 url(https://lh3.googleusercontent.com/-w0k9WLYgI4E/VtV1Nimf30I/AAAAAAAAER4/PqMxsluu_-A/s500-Ic42/4f432d9234988a5f33b26e0ba06bc6fe.gif) no-repeat 50% 50%;
display: none;
font: 0/0 a;
text-shadow: none;
padding: 1em 1.2em;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document.body).append('<div id="loading">Loading...</div>');
$(window).on("beforeunload", function() {
// ... Show the Animation `.fadeIn()`
$('#loading').fadeIn(1000).delay(9000).fadeOut(1000);
});
//]]>
</script>

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