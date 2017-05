Blogger için farklı ve bir o kadar da orijinal içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bazı web sitelerinde, sayfalar yüklenir iken “yükleniyor (loading)” benzeri bir sayfa daha açılır. Aslında ne kadar gerekli olduğu tartışılır, ancak farklılık açısından bu yönde kullanım sağlanabilmektedir. Dilerseniz bu işlemi Blogger‘da yapabiliriz. Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda blogunuz için yükleniyor efekti adlı eklentinin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Blogger için Yükleniyor Efekti Eklentisi

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları, yukarıdaki koddan önce ekleyin.