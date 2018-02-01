Blogger’da Yüklenen Fotoğraflar Nerede Bulunur?

Blogger, dünyanın en çok kullanılan stabil blog servisi olsa gerek. Güvenlik ve hız konusunda belki de hiç rakibi yok ve olmadı da. Blogger’ın uzmanı olmuş kişiler birçok şeyi bilirler ancak yeni bir kullanıcı her detayı bilmeyebilir. Örneğin, Blogger’da yüklediğiniz fotoğraflar / resimler v.b. nerede bulunuyor biliyor musunuz? Eskiden Picasa‘da yer alan fotoğraflar, artık orada değil. Bunun için “Album Archive” sayfasına giriş yapmalısınız. Ardından “Blogger’dan fotoğraflar” kategorisi altında tüm bloglarınıza ait, ayrı ayrı fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca buradan ilgili fotoğrafları dilerseniz silebilir veya bilgisayarınıza yedeklemek için indirebilirsiniz.