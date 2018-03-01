Blogger‘a sürekli olarak yenilik gelmiyor ancak geldiği zaman da bu yeniliklerin faydalı, pratik olduğu dile getirilebilmektedir. Gelen yeni bir özellik ise, blogunuza yüklediğiniz videoları daha rahat bir şekilde kontrol etmenize olanak sağlıyor. Yapmanız gereken ise, Ayarlar > Diğer sekmesine tıklamak olacaktır. Karşınıza çıkan Videoları yönet adlı butona tıklayarak, blogunuz için yüklediğiniz videoları oldukça kolay bir şekilde yönetmeye başlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar kolay.

AYRICA: Blogger’da Yüklenen Fotoğraflar Nerede Bulunur?

Blogger’da Yüklediğiniz Videoları Yönetin!