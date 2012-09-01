Geçtiğimiz bir içeriğimizde Blogger‘da yorumlara avatar eklemek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Ancak şöyle bir durum var ki, bu avatarların standart bir boyutu vardır. Ancak dilerseniz Blogger’daki yorumlarda yer alan avatar boyutunu değiştirebilirsiniz. Böylelikle daha büyük boyutta profil resimleri elde edebilmek mümkündür. Bunun için ise temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: Blogger’da Sadece Yöneticinin Görebileceği Alanlar Oluşturalım

.comments .avatar-image-container{

margin: 0px 10px 0px 0px;

width: 64px;

max-height: 64px;

}

.comments .avatar-image-container img{

max-width: 64px;

height: 64px;

}



Not: Kırmızı değerleri kendinize göre değiştirebilirsiniz.