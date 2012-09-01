Bildiğiniz gibi Blogger‘ın anonim yorumlarında varsayılan olarak bir avatar (profil resmi) görünmemektedir. Bu da ister istemez biraz da olsa kötü bir görüntüyü beraberinde getiriyor. Peki, Blogger’daki yorumlara avatar nasıl ekleyebiliriz? Bu işlem için birçok alternatif mevcut. Ben ise sizlerle en sorunsuz yöntemi paylaşıyor olacağım ve umarım böylelikle yorum bölümünüz daha güzel görüntülenecektir. Aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger için “Yukarı Çık ve Aşağı İn” Eklentisi

Blogger’da Anonim Yorumlara Avatar Eklemek

Temanızda yer alan aşağıdaki kodu bulun.

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Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki koddan önce ekleyin.