Blogger kullanıcılarının da bildiği üzere, Blogger’da varsayılan olarak temaya eklenebilecek yazı okunma sayısı ile ilgili bir özellik yok. Yani temanızda yazıların okunma sayısını göstermek için birtakım kodlar, eklentiler kullanmanız gerekiyor ve bu durum da yavaşlığı beraberinde getirmektedir. Ancak yazılarınızın okunma sayısını yalnızca siz dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Kayıtlar sekmesine tıklayarak, yazılarınızın sağ bölümünden okunma sayılarını görebiliyorsunuz.

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Blogger’da Yazılarınızın Okunma Sayısını Öğrenin

Böylelikle temanıza gereksiz veya yoğun kodlar ekleyerek, web sitenizi de yavaşlatmamış olacaksınız. Zaten okunma sayısını herkesin görmesine gerek olmayıp, analiz amaçlı yalnızca sizin görüntülemeniz yeterli olacaktır. Yazılarınız her görüntülendiğinde, okunma sayısı da güncellenecektir.