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Blogger’da Yazılara “Tepki” Özelliğini Ekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 03 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazılara Tepki Özelliğini EkleyelimBirçok web sitesindeki içerik sonlarında görmüş olmalısınız, tepki bölümünü. Yani “içeriği beğendim, çok hoş, ilgimi çekmedi,” gibi tepki kutucukları meşhurdur. Günümüzde daha çok web sitesi de bu özelliği kullanmakta olup, buna benzer özellik Blogger‘da da mevcut. Hiç fark ettiniz mi? Yapı olarak biraz sade olsa da aynı işlevi görüyor. Dilediğiniz zaman aktive edebileceğiniz ilgili özellik sayesinde ziyaretçileriniz ile etkileşimli bir yapı kurabilirsiniz. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim.

AYRICA: Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi Yapalım

Blogger için Tepki Eklentisini Aktif Edelim

  • Öncelikle blogunuzda oturum açın.
  • Yerleşim sekmesine tıklayın.

Bloggerda Yazılara Tepki Özelliğini Ekleyelim

  • Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.

Bloggerda Yazılara Tepki Özelliğini Ekleyelim

  • Tepkiler kutucuğuna onay verin.

Bloggerda Yazılara Tepki Özelliğini Ekleyelim

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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