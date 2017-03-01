Birçok web sitesindeki içerik sonlarında görmüş olmalısınız, tepki bölümünü. Yani “içeriği beğendim, çok hoş, ilgimi çekmedi,” gibi tepki kutucukları meşhurdur. Günümüzde daha çok web sitesi de bu özelliği kullanmakta olup, buna benzer özellik Blogger‘da da mevcut. Hiç fark ettiniz mi? Yapı olarak biraz sade olsa da aynı işlevi görüyor. Dilediğiniz zaman aktive edebileceğiniz ilgili özellik sayesinde ziyaretçileriniz ile etkileşimli bir yapı kurabilirsiniz. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim.

AYRICA: Blogger için Rastgele Sözler Eklentisi Yapalım

Blogger için Tepki Eklentisini Aktif Edelim

Öncelikle blogunuzda oturum açın.

Yerleşim sekmesine tıklayın.

Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.

Tepkiler kutucuğuna onay verin.