Blogger ile ilgili derslerimize ara vermeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde yazar adı değiştirmek ve son dakika eklentisi gibi içeriklere ek olarak, arşiv sayfası yapımı ve breadcrumbs kullanımı ile ilgili adımlara da göz atmış idik. Şimdi ile kayıtlar yani yazılar arasındaki boşluğu ayarlamayı öğreniyor olacağız. Yani iki yazı arasında çok fazla veya çok az boşluk mevcut ise, aşağıdaki kodda yer alan değeri güncelleyerek boşluk seviyesini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Wikipedia gibi “İçindekiler” Kutusu Yapımı

Blogger’da Kayıtlar Arasındaki Boşluğu Ayarlamak