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Blogger’da Yazı Sabitlemek Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:21 - Tarih: 15 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Sabitlemek Nasıl Yapılır?Blogger‘da bildiğiniz gibi WordPress‘teki gibi yazı sabitleme özelliği yok. Dolayısı ile Blogger kullanarak bir yazıyı en üstte göstermek istiyor iseniz, bunu birtakım ipuçları ile gerçekleştirebilirsiniz. Blogger’da yazılar tamamen tarihe göre sıralanır. Yani en üstteki yazı, en güncel tarihi baz alır. Bu durumda eğer ki bir yazının tarihini ileri bir tarihe alır iseniz, o zamana kadar yazı da en üstte kalacaktır. Bu şekilde Blogger’da da yazı sabitleme özelliğini kullanabilirsiniz.

AYRICA: Blogger için Öne Çıkan Yayınlar Eklentisi (Etiket Bazlı)

Blogger’da Bir Yazıyı En Üstte Göstermek

Bloggerda Yazı Sabitlemek Nasıl Yapılır?

Not: Bu işlemi, yayımlanmış bir yazıyı tekrar düzenleyerek gerçekleştiriniz.

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