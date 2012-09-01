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Blogger’da Yazı Rengini Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:52 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Rengini Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger‘ın tasarım editörü sayesinde birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle sıfırdan kodlama yapmak yerine, tasarım editörünü kullanarak ilerlemek oldukça uygun ve pratik görünüyor. Örneğin, blogunuzdaki yazı rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için izlenmesi gereken adımları ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağım. Bilmeyen yeni Blogger kullanıcıları için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederek, ilgili adımları aktarıyorum.

AYRICA: Blogger’da Kopyalama Engelleme Nasıl Yapılır?

1) Tema > Özelleştir butonuna tıklayın.

2) Gelişmiş > Sayfa Metni sekmesine gelin.

3) Önerilen renkler‘e gelerek metin rengini değiştirebilirsiniz.

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