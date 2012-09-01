Maalesef ki Blogger‘da varsayılan olarak kod ekleme seçeneği bulunmuyor. Ancak elbette Blogger’da çareler tükenmez. Dilerseniz Blogger’da da WordPress‘te olduğu gibi yazı içine kod ekleme işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle ilgili kodu Blogger’a uygun olacak şekilde çevirmemiz gerekmektedir. Daha sonra ise “pre” etiketi arasına kodumuzu ekleyerek, paylaşabileceğiz. Dilerseniz adım adım gidelim ve nasıl yapıldığına şöyle bir göz atalım.

AYRICA: Blogger’da Yazı Başlıklarının Rengini Değiştirmek

Blogger’da Yazı İçine Kod Eklemek

1. Adım: İlgili kodları buraya tıklayarak çevirin.

2. Adım: Temanızın CSS alanına aşağıdaki kodları ekleyin.

pre{background: #eee;white-space: pre;word-wrap: break-word;overflow: auto;padding:15px}

3. Adım: Yazı yazarken HTML sekmesine geçin ve aşağıdaki gibi ilerleyin.