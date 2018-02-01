Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Blogger’da Yazı İçindeki İlk Resmi Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 26 Ekim 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger'da Yazı İçindeki İlk Resmi GizlemekBilirsiniz, bazı sitelerde şöyle bir durum vardır. Yazı sola yaslı, reklam ise yazının sağına yaslı. Ancak bu gibi durumlarda yazının içerisindeki ilk resim ortada kalabalık bir görüntü oluşturur. Bunu düşündüm ve Blogger‘da nasıl yapılabileceği yönünde birtakım jQuery kodları buldum. Ancak ben bunu sadece CSS ile de yapmayı başardım. Eğer ki yazı içerisindeki ilk resmi gizlemek (kaldırmak) istiyorsanız, temanızın CSS kodları içerisine aşağıdaki kodu eklemeniz yeterlidir.

.separator:nth-child(1) {display:none}

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.842 yazıda 8.160 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık