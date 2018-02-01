Blogger’da Yazı İçindeki İlk Resmi Gizlemek

Bilirsiniz, bazı sitelerde şöyle bir durum vardır. Yazı sola yaslı, reklam ise yazının sağına yaslı. Ancak bu gibi durumlarda yazının içerisindeki ilk resim ortada kalabalık bir görüntü oluşturur. Bunu düşündüm ve Blogger‘da nasıl yapılabileceği yönünde birtakım jQuery kodları buldum. Ancak ben bunu sadece CSS ile de yapmayı başardım. Eğer ki yazı içerisindeki ilk resmi gizlemek (kaldırmak) istiyorsanız, temanızın CSS kodları içerisine aşağıdaki kodu eklemeniz yeterlidir.

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