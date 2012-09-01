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Blogger’da Yazı Boyutunu Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:42 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Boyutunu Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?Bir önceki Blogger içeriğimizde yazı rengini değiştirmek ile ilgili adımları incelemiştik. Tasarım editörü ile blog üzerinde düzenlemeler yapmak oldukça kolaylaştı. Dolayısı ile birçok CSS yönünde aksiyon alabilmek mümkün. Örneğin, blogunuzdaki yazı boyutunu büyütmek veya küçültmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise ilgili adımları hemen altta paylaşıyor olacağım. Umarım bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir ipucu daha olacaktır diye düşünüyorum. Hemen adımlara bakalım.

AYRICA: Blogger’daki İletişim Formunun Görünümünü Değiştirelim

Blogger’da Yazı Büyütme ve Küçültmek

1) Tema > Özelleştir butonuna tıklayın.

2) Gelişmiş > Sayfa Metni sekmesine gelin.

3) Yazı tipi bölümünde yer alan kutucuk ile boyutlandırma yapabilirsiniz.

Bloggerda Yazı Boyutunu Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?

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