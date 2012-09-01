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Blogger’da Yazı Başlıklarının Rengini Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 05 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Başlıklarının Rengini DeğiştirmekGeçtiğimiz bir içeriğimizde Blogger‘da bağlantıların rengini değiştirmek ile ilgili kodlara göz atmıştık. Dilerseniz, sadece yazı başlıklarının rengini değiştirmek de mümkündür. Yani yazı başlıklarının rengini, tüm bağlantıların renkleri ile aynı yapmak yerine, daha farklı ve özel bir renk ile göstermek isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu kullanmanız ise bu yönde yeterli olacaktır. Lafı fazla uzatmadan, ilgili kodları paylaşıyor olacağız. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyorum.

AYRICA: Blogger’da Site Başlığını Ortalamak

Blogger’da Yazı Başlık Rengi Nasıl Değiştirilir?

h3.post-title a {
color: #000;
}

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