Blogger dersleri ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu dersimizde ise yazı başlıklarını ortalamak ile ilgili kodlara göz atıyor olacağız. Eğer yazı başlıklarınızın biçimini farklı renk kodları ile değiştirdi iseniz, bir de ortalamayı düşünebilirsiniz. Böylelikle farklı bir görünüm elde edebilmektesiniz. Aşağıdaki kodu temanızın CSS alanına eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır, farklı bir işlem gerçekleştirmenize gerek bulunmamaktadır. Faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger’da Site Başlığını Ortalamak