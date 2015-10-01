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Blogger’da Yazı Alanlarına Çerçeve Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 23 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Alanlarına Çerçeve EklemekBlogger ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Blogger’ın kolay yapısı gereği tasarım düzenlemek gerçekten de kolaylaşıyor. Birkaç CSS kodu ile mevcut temamızı daha iyi bir duruma getirebiliriz. Örneğin, her yazınıza çerçeve eklemeyi hiç düşündünüz mü? Böylelikle daha farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Aşağıdaki kodu temanızın CSS alanına eklemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz ilgili renkleri ve genişlik değerini değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger’daki Yazılara Çerçeve Ekleyelim

.post.hentry {
padding: 10px;
border-left:1px solid #ccc;
border-right:2px solid #ccc;
border-top:1px solid #ccc;
border-bottom:2px solid #ccc;
background:#ffffff;
}

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