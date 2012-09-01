Blogger‘da bildiğiniz gibi yan menü başlıklarının tasarımı varsayılan olarak standart bir görünüme sahip olup, dilersek bu görünümü bambaşka bir hâle sokabiliriz. Temanıza uygun renk skalasını belirleyerek, aşağıda yer alan örnek kodları değiştirebileceğiniz gibi, direkt olarak bu şekilde kullanım da sağlayabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan ilgili CSS kodlarını paylaşıyor olacağız. Benim gibi ihtiyacı olanlar için faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyorum.

AYRICA: Blogger’da Eklentileri Sadece Ana Sayfada Göstermek

.sidebar h2 {

position:relative;

font-size:15px;

font-weight:700;

color:#f0f2f4;

padding:10px 0;

text-transform:uppercase;

display:block;

border-bottom:2px solid #3f414a;

width:260px;

}

.sidebar h2:after {

content:"";

position:absolute;

bottom:-2px;

left:0;

width:110px;

height:2px;

background:#e1a66c

}

Örnek Görünüm