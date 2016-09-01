Blogger Dersleri ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde logo eklemek ve öne çıkan yazılar gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise yan menü başlıklarının mevcut görünümlerini değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Bildiğiniz gibi yan menü başlıkları standart bir görünüme sahiptir. Dilerseniz bu görünümü dilediğiniz gibi CSS kodu ile yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu yönde aşağıdaki kodu kullanarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Yazı Altındaki Etiketleri Gizleyelim

Blogger’da Yan Menü Başlıklarının Görünümünü Değiştirmek