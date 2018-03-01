Az çok tahmin edebileceğiniz üzere, Blogger‘daki varsayılan tema ayarları için default olarak gelen birtakım JavaScript dosyaları mevcuttur. Bunlar otomatik olarak, her Blogger temasında bulunur. Ancak siz eğer ki bir temayı sıfırdan oluşturmayı düşünüyorsanız veya temanızı daha da hızlandırmak istiyorsanız, bu JavaScript kodlarını kaldırabilirsiniz. Bunun için ise temanızın HTML kodu içerisine aşağıdaki örnekteki gibi ekleme yapmanız yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar, gerçekten öyle.

Blogger’da Varsayılan JavaScript Kodlarını Kaldırmak

<html b:js='false' b:version='2' class='v2' ...

Not: Eklenmesi gereken kod, yukarıdaki kırmızı renkli olan koddur.