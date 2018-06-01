Bildiğiniz gibi Blogger‘da varsayılan (default) olarak var olan birtakım CSS dosyaları mevcut. Bu dosyalar, temanızın temel bileşenleri için gerekli olan görünümü elde edebilmeniz için lazım oluyor. Ancak eğer ki sıfırdan bir tema kodluyor iseniz, Blogger’daki bu varsayılan CSS dosyalarını geçersiz kılmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, temanızın en üst bölümünde bulunan HTML etiketinin hemen yanına aşağıdaki örnekteki gibi bir ekleme yapmanız gerekmektedir. Hepsi bu.

Blogger’da Varsayılan CSS Kodlarını Kaldırmak

<html b:css='false' b:version='2' class='v2' ...

Not: Yukarıdaki kırmızı kod, eklemeniz gereken ilgili koddur.