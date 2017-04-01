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Blogger’da Tüm Yazıları Yoruma Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:49 - Tarih: 21 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Tüm Yazıları Yoruma KapatalımBlogger‘da varsayılan olarak tüm yazılar yorumlara açıktır. Bu durum, ziyaretçilerin birbirleri ile daha etkileşimli ve efektif bir şekilde bir ortam yaratılmasına aracılık eder. Ancak dilerseniz ve SPAM yorumlardan ötürü, tüm yazılarınızı yorumlara kapatabilirsiniz. Bu durum asla yorumları silmez, sadece yorum sistemini devre dışı bırakır. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Blogger’da yorum sistemini kapatmak ile ilgili adımları izleyebilirsiniz. Bu yöndeki son karar size tarafınıza ait olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Sayfa Kaydırma Çubuğu (Scrollbar) Değiştirmek

Blogger Yorum Sistemini Kapatmak

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Yayınlar, yorumlar ve paylaşım sekmesine tıklayın.

Bloggerda Tüm Yazıları Yoruma Kapatalım

3) Yorum Konumu seçeneğini Gizle yaparak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bloggerda Tüm Yazıları Yoruma Kapatalım

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