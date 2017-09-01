Blogger’da Tüm Resimleri Responsive Yapalım

Blogger için birçok responsive eklenti paylaşımında bulunmuştum sizler için. Şimdi ise Blogger’da tüm resimleri responsive yapmak, nasıl oluyor bu konuyu öğreniyor olacağız. Her görseli tek tek responsive yapmak yorucu olabilir. Dolayısı ile buna otomatik bir çözüm getirmek gerekiyor. Bunun için ise aşağıdaki kodu, temanızın CSS bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle blogunuzdaki tüm görseller, otomatik olarak farklı çözünürlüklerde boyutlandırılacaktır.

AYRICA: Blogger’da Responsive Tema Nasıl Yapılır?