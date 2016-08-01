Blogger‘da karşılaştığım sorunları ve çözümleri her zaman sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi ise bir soru sormak istiyorum. Ana sayfanızdaki thumbnail görsellerin tıklanabilir olmasını nasıl sağlayabilirsiniz, bunu biliyor muydunuz? Yani yazınıza direkt giriş yapabilmek için bu görsellere tıklayabilirsiniz. Ayrıca SEO açısından title ve görsel içerisinde alt etiketi de bulunuyor kod içerisinde. Aşağıdaki kodu thumbnail çekmek istediğiniz kısıma eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Tüm Resimleri Responsive Yapalım

Blogger’da Tıklanabilir Thumbnail Nasıl Yapılır?