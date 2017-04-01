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Blogger’da Temamıza Çerçeve Ekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:05 - Tarih: 03 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Temamıza Çerçeve EkleyelimGeçtiğimiz gün bir içeriğimizde Blogger‘daki yazı başlıklarının biçimini değiştirmek ile ilgili kodlara göz atmıştık. Böylelikle yazı başlıklarımız daha bir ilgi çekici hâl alacağı için, okunma olasılıkları da artmış olacaktır. Şimdi ise temamızdaki genel hatları belli etmek için, temamızın etrafına çerçeve eklemeyi öğreniyor olacağız. Aşağıdaki kodları temanızın CSS alanına eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır, dilerseniz ilgili çerçevenin kalınlığını veya rengini elbette değiştirebilmektesiniz.

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.content-outer {
border:2px solid #374760;
}

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