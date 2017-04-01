Geçtiğimiz gün bir içeriğimizde Blogger‘daki yazı başlıklarının biçimini değiştirmek ile ilgili kodlara göz atmıştık. Böylelikle yazı başlıklarımız daha bir ilgi çekici hâl alacağı için, okunma olasılıkları da artmış olacaktır. Şimdi ise temamızdaki genel hatları belli etmek için, temamızın etrafına çerçeve eklemeyi öğreniyor olacağız. Aşağıdaki kodları temanızın CSS alanına eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır, dilerseniz ilgili çerçevenin kalınlığını veya rengini elbette değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Blogger için Kayan Son Yazılar Eklentisi (Yeni)