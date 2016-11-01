Blogger altyapısına sahip olan blogunuz için sosyal medya butonları eklemek ile ilgili birçok eklenti mevcut olup, bu eklentilerin bazılarının sayfaları yavaşlattığını dile getirmek yanlış olmayacaktır. Bu gibi eklentilerin sade olanlarını tercih etmekte fayda bulunmaktadır. Bu yüzden Blogger için daha sade ve hızlı yüklenen sosyal medya butonlarını paylaşıyor olacağız. Böylelikle hem güzel bir görünüm, hem de hız elde etmiş olacaksınız. Umarız faydalı bir paylaşım olacaktır.

Aşağıdaki kodları HTML/JavaScript Ekle bölümüne ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?

Blogger’da Sosyal Medya Butonları Bölümü Oluşturmak

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<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-6XHqZ-EMMu4/WLLvPLXpIyI/AAAAAAAABUQ/KkmhWIuxNC0CukyqvJv15FqDLr4UOuBsQCJoC/facebook.png"/></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-ZNJlIrWGxQg/WLLvSoqIexI/AAAAAAAABUs/ftrtL_ih_A49J4hUA5CTLOzueQaI1GZ_ACJoC/twitter.png" /></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-JFHhRAoHFns/WLLvWLGljkI/AAAAAAAABVI/t_IPbnX6AIIQnNFYfwH6jzmlDuEntXmCQCJoC/googleplus.png" /></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-yXExnyoIoEk/WLLvZLmHFSI/AAAAAAAABVk/TYU4paUuAvcjZ0T_3yLAIH-1QbUBZmjUwCJoC/pinterest.png" /></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-wNjyAeJy9zA/WLLvbxbvnYI/AAAAAAAABV0/cKfc2NYo8U4TAFOrBqC5aHeJWr4yrTaywCL0B/vk.png" /></a>

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<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-YSsr8NWg7eY/WLLvfAP9O1I/AAAAAAAABWQ/fNQu7WIw95MRPqG2ecTSl3EbzNr9n474QCL0B/tumblr.png" /></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-AmYd1jRwNls/WLLvh9B83hI/AAAAAAAABWs/peRqO95H20IITCMpBtDFljsN5XJjH2EdwCL0B/flickr.png" /></a>

<a href="#" target="_blank"><img src="https://gp3.googleusercontent.com/-1sVsCN9wUM4/WLLvofFAYOI/AAAAAAAABXI/ZxHJaSuQPy48jI_mnu7PjgdNY_x-QCBuQCL0B/instagram.png" /></a>

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Not: Kırmızı alanlara sosyal medya hesap bağlantılarınızı ekleyebilirsiniz.