Blogger‘da seo ayarları için geçtiğimiz dönemlerde birçok içerik kaleme almıştık. Aslında Blogger için SEO bazında yapılabilecek çok fazla şey yok. Yani belli başlı ayarları yapılandırdıktan sonra içerik girmeniz yeterli olacaktır. Ancak “breadcrumbs” adı verilen özelliği kullanmak oldukça önem arz etmektedir. Ziyaretçilerin nerede bulunduğunu gösteren ilgili özellik, SEO açısından avantaj sahibi olmanızı sağlayacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: Blogger’daki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

Blogger için Breadcrumbs Eklentisinin Kullanımı

1) Temanızın içerisinde aşağıdaki kodu bulun.

<div class='blog-posts hfeed'>



2) Aşağıdaki kodu ise hemen sonrasına ekleyin.

<!--breadcrumbs start-->

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<p class='breadcrumbs'>

<span class='post-labels'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Ana Sayfa</a>

<b:loop values='data:posts' var='post'>

<b:if cond='data:post.labels'>

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<b:if cond='data:label.isLast == true'> /

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>

</b:if>

</b:loop>

<b:else/>

/ Kategori Yok

</b:if>

/ <span><data:post.title/></span>

</b:loop>

</span>

</p>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

<p class='breadcrumbs'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>

</p>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

<p class='breadcrumbs'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>

</p>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<p class='breadcrumbs'>

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>

</p>

</b:if>

<!--breadcrumbs end-->



Not: Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki örnek kodları ekleyerek biçimlendirme yapabilirsiniz.