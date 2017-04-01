Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.903 yazıda 7.518 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da SEO için Breadcrumbs Kullanın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:48 - Tarih: 05 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda SEO için Breadcrumbs KullanınBlogger‘da seo ayarları için geçtiğimiz dönemlerde birçok içerik kaleme almıştık. Aslında Blogger için SEO bazında yapılabilecek çok fazla şey yok. Yani belli başlı ayarları yapılandırdıktan sonra içerik girmeniz yeterli olacaktır. Ancak “breadcrumbs” adı verilen özelliği kullanmak oldukça önem arz etmektedir. Ziyaretçilerin nerede bulunduğunu gösteren ilgili özellik, SEO açısından avantaj sahibi olmanızı sağlayacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.

AYRICA: Blogger’daki Sosyal Paylaşım Butonlarını Aktive Edelim

Blogger için Breadcrumbs Eklentisinin Kullanımı

1) Temanızın içerisinde aşağıdaki kodu bulun.

<div class='blog-posts hfeed'>

2) Aşağıdaki kodu ise hemen sonrasına ekleyin.

<!--breadcrumbs start-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Ana Sayfa</a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == true'> /
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
/ Kategori Yok
</b:if>
/ <span><data:post.title/></span>
</b:loop>
</span>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>
</p>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<p class='breadcrumbs'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Ana Sayfa</a> / <data:blog.pageName/>
</p>
</b:if>
<!--breadcrumbs end-->

Not: Temanızın CSS bölümüne aşağıdaki örnek kodları ekleyerek biçimlendirme yapabilirsiniz.

p.breadcrumbs {
font-size:11px;
border-left:5px solid #FFBE45;
padding:10px;
width:585px;
font-family:Trebuchet MS, sans serif;
}

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri